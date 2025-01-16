Намудрили с маршрутами. В расписание отдельных автобусов внесены изменения

Начиная с 1 января в центре обсуждений горожан в соцсетях – новые пути следования автобусов № 5 и № 8, которые, минуя улицу Маяковского, теперь заезжают в микрорайон Обдорский на остановки «Д/с «Северное сияние» и «Школа № 4».