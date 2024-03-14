Гросси: сейчас нет условий для применения ЯО в контексте ситуации на Украине

Сейчас нет условий для использования ядерного оружия в контексте ситуации, сложившейся на Украине. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
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