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Позитив для оптимистов

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  • Океан
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США требуют ареста худшего из союзников России

США требуют ареста худшего из союзников России

«В войне я буду союзником России. И я буду поставлять оружие России. Потому что Россия находится в состоянии войны с империализмом», — пообещал лидер южноафриканской партии «Борцы за экономическую свободу» (БЭС) Джулиус Малема в 2023 году.

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