Мы проехали уже больше 2 000 километров. Пока есть время, напишу ещё. Эта поездка в июле уже вторая.
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Мы проехали уже больше 2 000 километров. Пока есть время, напишу ещё. Эта поездка в июле уже вторая.
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