🌱 В Крыму насчитываются 194 особо охраняемых природных территории Общая площадь таких территорий в регионе — 97 тысяч гектаров, сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.
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🌱 В Крыму насчитываются 194 особо охраняемых природных территории Общая площадь таких территорий в регионе — 97 тысяч гектаров, сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.