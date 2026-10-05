Payward интегрирует SGB-Net для мгновенного расчета цифровых активов

Материнская компания Kraken Payward интегрирует SGB-Net, расчетную сеть, построенную на блокчейне Songbird, чтобы обеспечить мгновенную окончательность сделок с цифровыми активами, шаг, который оказывает давление на криптоинфраструктуру, чтобы сократить разрыв с клиринговыми рельсами традиционных финансов.
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