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Payward интегрирует SGB-Net для мгновенного расчета цифровых активов

Payward интегрирует SGB-Net для мгновенного расчета цифровых активов

Материнская компания Kraken Payward интегрирует SGB-Net, расчетную сеть, построенную на блокчейне Songbird, чтобы обеспечить мгновенную окончательность сделок с цифровыми активами, шаг, который оказывает давление на криптоинфраструктуру, чтобы сократить разрыв с клиринговыми рельсами традиционных финансов.

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