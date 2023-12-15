Генералы алмазных погонов

ОТ

Олег Тимофеев

Вы лучше разберитесь с кавказцами а пензюки для нас предпочтительнее чем кавказцы или армяне с айзерами. Если у них с порядком и головой нормально пусть дальше держат и банки и фанари главное без наркоты и наглости. Тут надо видеть и положительный момент вывели проституток за МКАД не плохо. Локализовали места прибывания молодцы.