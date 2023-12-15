Константин Строганов, который возглавляет скандально известное УВД Северо-Восточного административного округа Москвы становится совершеннейшей медиа-персоной, поскольку в адрес Редакции идут и идут письма читателей.
Генералы алмазных погонов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Вы лучше разберитесь с кавказцами а пензюки для нас предпочтительнее чем кавказцы или армяне с айзерами. Если у них с порядком и головой нормально пусть дальше держат и банки и фанари главное без наркоты и наглости. Тут надо видеть и положительный момент вывели проституток за МКАД не плохо. Локализовали места прибывания молодцы.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии