Маньяки-цветоводы вышли на охоту летом-2024 в Новосибирске

Сообщения о пропавших саженцах и рассаде то и дело появляются в пабликах и домовых чатах. 7 июня авторы ТГ-канала «Горский» сообщили, что вандалы вырвали недавно посаженные кусты пузыреплодника, популярного листопадного кустарника.
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