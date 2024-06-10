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Вечерний Новосибирск

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Маньяки-цветоводы вышли на охоту летом-2024 в Новосибирске

Маньяки-цветоводы вышли на охоту летом-2024 в Новосибирске

Сообщения о пропавших саженцах и рассаде то и дело появляются в пабликах и домовых чатах. 7 июня авторы ТГ-канала «Горский» сообщили, что вандалы вырвали недавно посаженные кусты пузыреплодника, популярного листопадного кустарника.

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