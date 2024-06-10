Маньяки-цветоводы вышли на охоту летом-2024 в Новосибирске

Сообщения о пропавших саженцах и рассаде то и дело появляются в пабликах и домовых чатах. 7 июня авторы ТГ-канала «Горский» сообщили, что вандалы вырвали недавно посаженные кусты пузыреплодника, популярного листопадного кустарника.