Прогноз погоды в Крыму на 9 октября 🍁 В Симферополе +21 и облачно с прояснениями В Севастополе +20 и малооблачно В Евпатории +19 и малооблачно В Черноморском +20 и облачно с прояснениями В Джанкое +22 и малооблачно В Ялте +19 и малооблачно В Алуште +20 и малооблачно В Керчи +20 и малооблачно В Армянске +20 и малооблачно В Красноперекопске +20 и малооблачно В Бахчисарае +22 и малооблачно В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +19 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.