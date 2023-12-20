Тело девушки с выколотыми глазами и спущенными штанами обнаружили в Подмосковье

Полиция выясняет, с кем девушка контактировала перед жуткой смертью В Московской области после двух дней поисков обнаружили тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования, сообщает Telegram-канал Shot.
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