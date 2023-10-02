Украинские дроны атаковали Смоленский авиационный завод - источник

Источник сообщил о том, что ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne.По информации Mash, украинские боевики атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии