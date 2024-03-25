"Смерть за смерть?" Отменят ли в России мораторий на смертную казнь

Политики и правозащитники разошлись в оценке необходимости применения высшей меры После теракта в "Крокус Сити Холл" в российском обществе снова начались дискуссии о возвращении смертной казни — хотя за террористические атаки, повлекшие многочисленные жертвы.
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