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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Смерть за смерть?" Отменят ли в России мораторий на смертную казнь

"Смерть за смерть?" Отменят ли в России мораторий на смертную казнь

Политики и правозащитники разошлись в оценке необходимости применения высшей меры После теракта в "Крокус Сити Холл" в российском обществе снова начались дискуссии о возвращении смертной казни — хотя за террористические атаки, повлекшие многочисленные жертвы.

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