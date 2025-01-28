Google переименует Мексиканский залив в Американский после обновления в GNIS

Google переименует в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский, а также гору Денали в гору Маккинли сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии