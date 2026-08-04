Another revolution in Kyrgyzstan: the president is doing everything to prevent it

A new round of political confrontation is breaking out in Kyrgyzstan. The Prosecutor General's Office has filed an appeal against the verdict in the case of "Letter 75", in which the key person involved is the former head of the State Committee for National Security (GKNB) Kamchybek Tashiev.
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