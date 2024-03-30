Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Путиным и признал зависимость от США

Президент Украины впервые допустил переговоры с Москвой без учета границ 1991 года. Украинский президент Владимир Зеленский впервые заговорил о том, что готов пойти на переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года.
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