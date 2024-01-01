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«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд: 8 побед, 5 ничьих

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд: 8 побед, 5 ничьих

Сегодня мерсисайдцы обыграли «Ньюкасл» (4:2). Команда Юргена Клоппа в 13 последних матчах чемпионата Англии одержала 8 побед и 5 раз сыграла вничью.

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