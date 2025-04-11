«Поддержка участников СВО». Как в Севастополе помогают защитникам?

На расширенном заседании комитета по законодательству и поддержке участников специальной военной операции прошло предварительное заслушивание доклада о работе Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе Павла Буцая.
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