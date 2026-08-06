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Царьград

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Росстат сообщил о снижении индекса потребительских цен на 0,02%

Росстат сообщил о снижении индекса потребительских цен на 0,02%

Росстат сообщил: индекс потребительских цен снизился на 0,02%, но в годовом выражении достиг 6,13%. Эксперты «Вектор Капитал» считают этот тренд временным из-за удешевления топлива, но предупреждают о возможном росте инфляции осенью после повышения тарифов.

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