Росстат сообщил о снижении индекса потребительских цен на 0,02%

Росстат сообщил: индекс потребительских цен снизился на 0,02%, но в годовом выражении достиг 6,13%. Эксперты «Вектор Капитал» считают этот тренд временным из-за удешевления топлива, но предупреждают о возможном росте инфляции осенью после повышения тарифов.