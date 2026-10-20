Гасилин отметил, что у «Спартака» есть всё для борьбы за высокие позиции. По его словам, решена проблема с контрактом Барко, Солари вышел на поле, а Даку забивает, при этом у него здоровая конкуренция с Угальде.
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