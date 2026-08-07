В Сергиевом Посаде идет ремонт дорог

В Сергиево-Посадском городском округе полным ходом идет ремонт дорог. На Воскресенском проезде, от проспекта Красной Армии до улицы 1-й Ударной Армии, дорожники сняли старый асфальт и демонтировали бордюры.
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