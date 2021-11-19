В Минцифры предложили проверять QR-коды только официальным приложением

Такое ограничение необходимо из-за большого количества фишинговых сайтов, считают в ведомстве. В каком случае мера будет эффективной?Обновлено в 14:10Минцифры предлагает разрешить проверять QR-коды привитых только специальным приложением «Госуслуги.