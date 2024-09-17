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"Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная"

"Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная"

Вчера нам стало известно, что представители МВД России взяли под контроль дело добровольца из Молдавии, которого в скором времени могут выдворить из страны за истечение допустимого срока пребывания в России.

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Комментарии
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ВК
Виталий Кор
Так конечно на нем денег не поднимешь зачем он нужен им.
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4 час.
Так будет
беспредел судей закончится только тогда, когда каждый судья будет нести личную ответственность за принятое (не верное) решение
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3 час.
Евгений Марковский
Спрашивается:&quot;Нахрена нам такие судьи и такие власти?!&quot; Ребята подобные ему и наши -россияне воюют на фронтах, калечатся, а власти, по-существу, плюют на них и в, то же время, страну наводняют толпы &quot;братьев&quot; нашего президента, превращая Россию в огромный кишлак! Я не встречал ни одного человека который бы одобрял подобную политику наших властей! Опомнитесь, вы же уничтожаете страну!
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2 час.

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