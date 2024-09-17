"Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная"

Вчера нам стало известно, что представители МВД России взяли под контроль дело добровольца из Молдавии, которого в скором времени могут выдворить из страны за истечение допустимого срока пребывания в России.
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