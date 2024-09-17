"Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная"

Так конечно на нем денег не поднимешь зачем он нужен им.

Евгений Марковский

Спрашивается:"Нахрена нам такие судьи и такие власти?!" Ребята подобные ему и наши -россияне воюют на фронтах, калечатся, а власти, по-существу, плюют на них и в, то же время, страну наводняют толпы "братьев" нашего президента, превращая Россию в огромный кишлак! Я не встречал ни одного человека который бы одобрял подобную политику наших властей! Опомнитесь, вы же уничтожаете страну!