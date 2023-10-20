В 2023 году на Кубани произвели более 200 млн бутылок вина

Кубанские виноделы произвели в текущем году 210 млн бутылок винодельческой продукции, сообщила 20 октября пресс-служба Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
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