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Министр обороны ФРГ пообещал помощь стран НАТО в закупке немецких беспилотников для Украины

Министр обороны ФРГ пообещал помощь стран НАТО в закупке немецких беспилотников для Украины

Немецкая армия испытывает серьезный дефицит в кадрах, не хватает и вооружений, даже стрелкового оружия, да и денег на пополнение изрядно оскудевших арсеналов, в первую очередь из-за помощи Украине, Министерству обороны ФРГ мало.

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