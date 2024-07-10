Министр обороны ФРГ пообещал помощь стран НАТО в закупке немецких беспилотников для Украины

Немецкая армия испытывает серьезный дефицит в кадрах, не хватает и вооружений, даже стрелкового оружия, да и денег на пополнение изрядно оскудевших арсеналов, в первую очередь из-за помощи Украине, Министерству обороны ФРГ мало.