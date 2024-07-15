Reuters: темпы мобилизации на Украине выросли в два раза

Темпы мобилизации на Украине в мае и июне выросли в два раза по сравнению с мартом-апрелем. Об этом проинформировало агентство Reuters, которое сослалось на министерство обороны бывшей советской республики.
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