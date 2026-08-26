Төнлә Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы игълан ителде, дип хәбәр ителә Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында.
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