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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Милош Теодосич пропустит первые два матча Евролиги из-за дисквалификации

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич был дисквалифицирован на два матча Евролиги и оштрафован на 15 000 евро за неуважение к члену судейской бригады в матче против «Анадолу Эфеса» в апреле.

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