Губернатор Тульской области представил демографические инициативы на форуме АСИ в Нижнем Новгороде

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил на форуме «Сильные идеи для нового времени» проекты по поддержке семей, включая новую выплату 1 млн рублей при рождении второго или третьего ребёнка, и рассказал о росте числа заявок от жителей региона на участие в форуме.