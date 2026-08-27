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Тульские новости

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Губернатор Тульской области представил демографические инициативы на форуме АСИ в Нижнем Новгороде

Губернатор Тульской области представил демографические инициативы на форуме АСИ в Нижнем Новгороде

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев представил на форуме «Сильные идеи для нового времени» проекты по поддержке семей, включая новую выплату 1 млн рублей при рождении второго или третьего ребёнка, и рассказал о росте числа заявок от жителей региона на участие в форуме.

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