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Правительство выделило 44 млрд рублей на помощь жителям Курской области

Правительство выделило 44 млрд рублей на помощь жителям Курской области

Правительство России направило 44 миллиарда рублей для поддержки жителей Курской области, потерявших жилье.

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