15 загадок, которые подстерегали людей на улице, дома и даже в туалете

Никогда не знаешь, где и когда встретишь что-то неожиданное и тем более загадочное. Но люди онлайн постоянно публикуют свои любопытные находки, причем находят их не только на улице, но и просто у себя дома.
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