«Медовая ловушка»: сколько разведчиков СССР в неё попало

«Медовая ловушка» – вовлечение жертвы, имеющей доступ к важной информации, в близкие отношения с подосланным представителем противоположного пола с целью получения ценных сведений разведкой другого государства.
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