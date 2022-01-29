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Ландескуг, Фиала и Ванечек – звезды дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги игрового дня.  Первая звезда – капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг с 3 (2+1) очками в матче с «Чикаго» (6:4).

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