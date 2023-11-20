Что за праздник иконы «Взыграние Младенца» и святого Феодота, запреты и важные дела 20 ноября Алёна ЮрьеваВ православии 20 ноября отмечают два важных события, приуроченных к иконе Богородицы «Взыграние Младенца» и святому Феодоту.
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