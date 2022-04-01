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В Красноярском крае сотрудники отдела по вопросам миграции городской полиции оказали помощь в оформлении гражданства Российской Федерации детям уроженки Луганска

В Красноярском крае сотрудники отдела по вопросам миграции городской полиции оказали помощь в оформлении гражданства Российской Федерации детям уроженки Луганска

В отдел по вопросам миграции городской полиции обратилась 30-летняя уроженка Луганска с просьбой оказать содействие в оформлении гражданства Российской Федерации ее детям.

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