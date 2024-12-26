Экс-директору «Метро МиРа» Мысику вынесен приговор по одному из дел

Суд приговорил Александра Мысика к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно по уголовному делу, связанному с присоединением к централизованной системе водоотведения здания детского сада в Первомайском районе Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии