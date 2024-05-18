МЧС: 18 и 19 мая местами по Кировской области сохранятся заморозки до -3°С

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, 18-19 мая в ночные и утренние часы местами по Кировской области ожидаются заморозки до -3°С.
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