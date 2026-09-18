Под Новосибирском осужденная попросила у суда более строгое наказание для себя

Женщина была признана виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ).
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