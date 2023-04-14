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Второй художественный фестиваль «Арт-пристань» пройдет в парке «Кузьминки» 20 мая

Второй художественный фестиваль «Арт-пристань» пройдет в парке «Кузьминки» 20 мая

В парке «Кузьминки» 20 мая пройдет второй ежегодный художественный фестиваль «Арт-пристань». Принять участие в нем смогут художники из любой части России, а жители и гости столицы смогут посмотреть на их работы в любой момент до конца сентября.

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