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Милонов: отказ от русского языка окончательно опустошит Латвию

Милонов: отказ от русского языка окончательно опустошит Латвию

Прекращение использования русского языка в латвийских СМИ приведет к дальнейшему ослаблению балтийской страны, заявил зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).

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