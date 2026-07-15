Милонов: отказ от русского языка окончательно опустошит Латвию

Прекращение использования русского языка в латвийских СМИ приведет к дальнейшему ослаблению балтийской страны, заявил зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).
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