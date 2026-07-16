Инициативу Онищенко считать молодежью людей до 40 лет оценили в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля, ФедералПресс. В предложении академика РАН Геннадия Онищенко об увеличении предельного возраста молодежи до 40 лет есть здравый смысл с точки зрения идеологии, демографии и экономики.
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