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Инициативу Онищенко считать молодежью людей до 40 лет оценили в Югре

Инициативу Онищенко считать молодежью людей до 40 лет оценили в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля, ФедералПресс. В предложении академика РАН Геннадия Онищенко об увеличении предельного возраста молодежи до 40 лет есть здравый смысл с точки зрения идеологии, демографии и экономики.

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