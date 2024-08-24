Национальные цели и поддержка СВО: автобусный марафон приехал в Зеленодольск

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» сегодня прибыл в Зеленодольский район Татарстана. Его участники встретились с жителями муниципалитета в местном Дворце культуры, обсудили их предложения и проблемные вопросы, а также определили приоритетные направления работы на ближайшие годы.