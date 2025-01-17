Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские граждане не желают сражаться за Владимира Зеленского, которого он обвинил в узурпации власти и превращении страны в своеобразный «концлагерь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии