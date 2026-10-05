Ботанический сад Самары сократил часы работы с 5 октября

С 5 октября Ботанический сад Самарского университета по будням будет работать с 10:00 до 18:00, а вход посетителей прекратится в 17:15.
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