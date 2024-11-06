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Царьград

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США избрали себе нового президента: Фактор России зазвучал по-новому

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом США. Теперь фактор России зазвучал по-новому.

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