Соревнования пройдут в Руанде в сентябре 2025 года. – После «Тура» у тебя «Вуэльта», а вот затем, в конце сезона, маячит чемпионат мира в Руанде, где обещают суммарный набор высоты 5475 метров на 267,5 километра дистанции.