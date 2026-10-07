АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации объявила о начале седьмого Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие — 2026».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стало известно, к...
- ДВ ИИ-Достоевский вы...
- Почему Ксения Соб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым