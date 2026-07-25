«Этот конфликт уже стоит заморозить»: что сказали Путин и Токаев в Омске

Сергей

а как-же цели и задачи этого позорища ??? ДЕ-милитаризация, ДЕ-нацификация и что то там еще..... да и зону безопасности судя по прилетам на 2500 км сдвигать нужно до Ла-МАНША как минимум... (и то не поможет...)😂