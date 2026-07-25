«Этот конфликт уже стоит заморозить»: что сказали Путин и Токаев в Омске

Токаев предложил снова рассмотреть стамбульские договоренности ОМСК, 25 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества в Омске.
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