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Сергей Васюта, потерянный клип и хит, который снова зазвучал спустя годы

Сергей Васюта, потерянный клип и хит, который снова зазвучал спустя годы

10 октября Сергею Васюте исполняется 61 год. Своё главное место в музыке он занял ещё в 24 — именно тогда вышла песня «На белом покрывале января», превратившая его в звезду 90-х.

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