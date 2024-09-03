Омские власти заключили контракт на капремонт моста у Телецентра - работы начнутся уже в сентябре. Ранее эта процедура была на паузе из-за жалобы другого участника аукциона.
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Омские власти заключили контракт на капремонт моста у Телецентра - работы начнутся уже в сентябре. Ранее эта процедура была на паузе из-за жалобы другого участника аукциона.