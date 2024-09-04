Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Последнего не убьют, треть русских с украинскими корнями, переплелись. А кто уехал- вернутся, из России таджиков-мигр...Кулеба всё: шесто...
  • Виталий Кирпиченко
    Интересно, когда убьют последнего украинца, Украину займут. наверное, беженцы из Израиля? Это их излюбденная мечта.Кулеба всё: шесто...
  • Иван Иванов
    Дети это тесто,из них в будущем можно вылепить кого угодно.А кого угодно им мы знаем и видим воочию в КурскеНачинается массов...

Нанесён удар по скоплению сил ВСУ, готовившихся атаковать Курскую область (ВИДЕО)

Нанесён удар по скоплению сил ВСУ, готовившихся атаковать Курскую область (ВИДЕО)

Армия России нанесла удар по скоплению сил и техники ВСУ, готовившихся атаковать Курскую область. У Новых Басов (7 км юго-восточнее Сум) уничтожены 20 военных машин и до 80 украинских боевиков, сообщает Минобороны: ► 7 единиц грузовой автомобильной техники; ► 4 единицы боевых бронемашин; ► 9 единиц автомобильной техники повышенной проходимости; ► до 80 боевиков ВСУ.

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