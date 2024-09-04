Нанесён удар по скоплению сил ВСУ, готовившихся атаковать Курскую область (ВИДЕО)

Армия России нанесла удар по скоплению сил и техники ВСУ, готовившихся атаковать Курскую область. У Новых Басов (7 км юго-восточнее Сум) уничтожены 20 военных машин и до 80 украинских боевиков, сообщает Минобороны: ► 7 единиц грузовой автомобильной техники; ► 4 единицы боевых бронемашин; ► 9 единиц автомобильной техники повышенной проходимости; ► до 80 боевиков ВСУ.